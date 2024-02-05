Варшава, 5 февраля, 2024, 18:41 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда отказался от слов о невозможности для Киева вернуть Крым, сославшись на расслабленную беседу во время интервью для программы Kanal Zero на YouTube.

Иван Шилов ИА Регнум

«Если речь идёт о моём интервью, то прошу принимать во внимание, что это было интервью, которое мы считали спокойной расслабленной беседой на разные темы <…> я частично отнесся в своих мыслях к разным дискуссиям», — заявил президент Польши.

Дуда также подчеркнул, что Украина должна вернуться к её международно-признанным границам, к полному контролю над территориями, включая Крым.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля в интервью программе Kanal Zero Дуда признал, что Украина вряд ли вернёт Крым. Помимо этого, президент Польши заявил, что Крым до передачи в состав УССР долгое время находился в составе России и имеет особое значение для неё.

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик 4 февраля заявил, что президент Польши шокировал Киев заявлением об исторической принадлежности Крыма. Он добавил, что это высказывание имеет большое значение для западных союзников, для которых Польша — русофоб и проводник американских интересов.

В свою очередь депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что президент Польши дал понять киевскому режиму, что жителей полуострова пора оставить в покое.Он отметил, что Дуда набрался смелости и фактически дал сигнал Киеву оставить крымчан в покое и перестать тешить себя иллюзиями о захвате полуострова.

Политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве Денис Денисов в беседе с ИА Регнум заявил, что слова польских политиков об исторически российском Крыме серьёзно не изменят взаимоотношения Польши и Украины, но означают тактические разногласия. Эксперт обратил внимание на то, что Польша начинает говорить о нерешённых исторических вопросах лишь тогда, когда у неё возникают определённые сложности с Украиной.

Договор о возвращении Крыма и Севастополя в состав России подписали в марте 2014 года по итогам проведённого в регионах референдума. В поддержку воссоединения с Россией высказались более 95% участников референдума.