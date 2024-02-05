Киев, 5 февраля, 2024, 18:32 — ИА Регнум. Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд посещала Киев из-за угрозы военного переворота на Украине. Об этом стало известно 5 февраля.

Kirill Chubotin/Keystone Press Agency /Global Look Press Виктория Нуланд

Сообщается, что руководство велело Нуланд поехать в Киев на случай, если на фоне политического противостояния с главой киевского режима Владимиром Зеленским главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный использует армию против оппонента. Об этом говорится в статье Asia Times.

Авторы предположили, что в первую очередь, если «что-то пойдёт не так», Нуланд должна была обговорить происходящее именно с Залужным, а не с Зеленским, и целью замгоссекретаря было успокоить главкома и «стимулировать его хорошее поведение». Никаких официальных подтверждений этой версии нет.

«Вашингтон и Нуланд фактически пытаются переставить шезлонги на «Титанике», — резюмировали авторы статьи, сравнивая риски, на которые готовы пойти США, с гибелью лайнера.

Как сообщало ИА Регнум, о визите Нуланд стало известно 31 января, когда американский посол на Украине Бриджит Бринк поздравила её с возвращением на Украину в социальных сетях. Дипломат отметила, что их с замгоссекретаря ждёт и высшее руководство Украины, и ветераны, и обычные граждане. Как указала Бринк, прибытие Нуланд подчеркнёт «общую приверженность в победе».

В Кремле также прокомментировали визит Нуланд, заявив, что такие мероприятия, как правило, добром не заканчиваются. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, как в 2014 году во время беспорядков на Украине она раздавала их участникам печенье. Тогда сторонники евроинтеграции Украины заняли главную площадь Киева, Майдан Незалежности, сделав её центром противостояния силовиков и активистов, результатом которых стали десятки человеческих жертв.