* * внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

Москва, 5 февраля, 2024, 18:20 — ИА Регнум. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу против 41-летнего актёра из сериала «Глухарь» Кирилла Канахина (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), обвиняемого в государственной измене. Об этом 5 февраля сообщила пресс служба ведомства.

Кадр из х/ф «Глухарь-3», 2010 Кирилл Канахин

«Канахин, являясь сторонником праворадикальных националистических взглядов, основанных на русофобии и идее украинского национализма, покинул территорию Российской Федерации», — отметили в прокуратуре.

Актёра обвинили в нападении на сёла Брянской области в составе «Русского добровольческого корпуса» (РДК, террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Его будут судить заочно.

Как показало расследование, Канахин вступил в террористическую организацию в августе 2022 года. Также известно о его участии в боевых действиях против российской армии на территории Херсонской области.

В прокуратуре отметили, что передали уголовное дело во Второй западный окружной военный суд для рассмотрения по существу. Канахина объявили в розыск.

Как сообщало ИА Регнум, Канахин ранее работал в «Театре Луны». Он снимался в сериалах «Глухарь-3», «Участковый», «Простые истины». В октябре 2023 года против него в России возбудили уголовное дело в связи участием в нападении на населённые пункты Брянской области, совершённом в марте того же года. По данным следователей, актёр вступил в РДК и получил позывной Крест.

Террористы РДК в марте 2023 года проникли на территорию Брянской области, напав на мирных жителей. От их рук погибли два человека, ранения получили мужчина и десятилетний мальчик. Боевики также совершали диверсии, повреждая коммунальную инфраструктуру. Российские войска нанесли по террористам артиллерийский удар и вытеснили с территории страны.