Токио, 5 февраля, 2024, 18:36 — ИА Регнум. Победительница конкурса «Мисс Япония — 2024» 26-летняя украинка Каролина Шиино отказалась от титула из-за романа с женатым мужчиной. Об этом сообщило издание Kyodo News

Miss Japan Association

В среду, 31 января, журнал Shukan Bunshun опубликовал заметку, где авторы материала утверждали, что Шиино состоит в отношениях с женатым мужчиной, у которого есть дети. Известно, что он работает врачом и знаменит в социальных сетях.

После этого, в понедельник, 5 февраля, на официальном сайте конкурса «Мисс Япония» появилось сообщение о принятии прошения Шиино о лишении её титула.

Председатель ассоциации «Мисс Япония» Каору Вада извинился перед судьями, спонсорами и другими участниками конкурса. Он отметил, что принимает на себя ответственность за серию скандалов, возникших из-за результатов шоу и поведения победительницы. Он добавил, что до конца 2024 года никто не получит титул «Мисс Япония».

При этом авторы материала в Kyodo News заявили, что организаторы конкурса изначально поддержали Шиино после появления скандальной публикации. Это произошло потому, что сначала она сообщила представителям своего модельного агентства Free Wave Co, что рассталась с возлюбленным, узнав о его жене.

В понедельник агентство выпустило релиз, в котором девушка всё-таки призналась, что продолжила отношения, даже зная правду. Сразу после этого контракт с ней расторгли.

В аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Шиино принесла извинения и добавила, что не сказала правду сразу, потому что растерялась и сильно испугалась после выхода статьи.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января победа Каролины Шиино вызвала споры среди пользователей соцсетей в Японии. Некоторые из них заявили, что девушка не заслуживает титула «Мисс Япония», потому что не похожа на японку.

Недовольство японцев в основном вызвало предположение, что решение о победе Шиино, скорее всего, связано с геополитической ситуацией в мире.

Шиино стала первой натурализованной японкой, которая победила в этом конкурсе. Девушка переехала в страну, когда ей было пять лет, после того, как её мать вышла замуж за японца.