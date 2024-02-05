Будапешт, 5 февраля, 2024, 18:06 — ИА Регнум. Власти Венгрии против новых антироссийских санкций Евросоюза и не допустят новых рестрикций против Москвы в области энергетики и атомной промышленности. Об этом 5 февраля заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) по итогам телефонного разговора со своим коллегой из Эстонии Маргусом Цахкной.

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По словам Сийярто, стороны затронули тему санкций против России в ходе беседы.

«Мы считаем, что санкционная политика провалилась, поэтому мы не видим смысла в принятии новых пакетов санкций», — сказал он.

Глава МИД Венгрии отметил, что в ходе переговоров в Брюсселе на уровне послов в прошлые выходные Будапешт ясно дал понять, что «не допустит никаких карательных мер, которые повлияли бы на энергетический сектор и ядерную энергетику или угрожали бы внешним отношениям ЕС».

Сийярто уточнил, что в Брюсселе всё ещё идут дискуссии по этому вопросу и он дал послу Венгрии «чёткое указание» по этому поводу.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель объявил о подготовке нового 13-го пакета санкций против России, в который войдут меры против физических и юридических лиц. По его словам, согласование нового санкционного пакета ЕС ещё продолжается.

Ранее в этот же день немецкое агентство DPA написало, что под действие нового пакета санкций ЕС против России подпадут 200 российских физических лиц и компаний. Эти меры также затронут иностранные компании, которые способствуют военному и технологическому укреплению России.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин 5 февраля заявил, что российское общество консолидировалось после введения ЕС санкций. По его словам, чем больше западные страны занимаются устрашением России, тем больше решимости у россиян двигаться вперёд по пути спецоперации, цели которой обозначил президент Владимир Путин.