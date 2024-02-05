Москва, 5 февраля, 2024, 17:44 — ИА Регнум. О геологических открытиях, повлиявших на представления ученых о развитии Земли, узнают посетители ВДНХ. 6 февраля сотрудники геологических служб «Роснефти» выступят с познавательными лекциями в павильоне компании на международной выставке «Россия».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Сотрудники геологических служб «Роснефти» выступят с познавательными лекциями в павильоне компании

Ученые расскажут, что изменило наши знания о прошлом Земли на протяжении миллиардов лет, поделятся уникальным опытом полевых экспедиций, а также раскроют секреты, как найти «ключ» к подземным кладовым.

Посетители павильона узнают, какие профессии нужны сейчас нефтяной науке, какими навыками должны обладать претенденты и как устроиться на работу в крупнейшую нефтяную компанию страны. Корпоративные рекрутеры проведут мастер-класс по составлению и оценке резюме.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На международной выставке «Россия»

Также в павильоне «Роснефти» пройдет интерактивная игра «Брось вызов искусственному интеллекту», разработанная с применением уникального симулятора «РН-Нейросети». Участники игры должны будут расставить скважины на виртуальном месторождении таким образом, чтобы добыть максимальное количество нефти. После хода игрока свой ход делает нейросеть. Победитель определяется по объему добытой нефти.

В павильоне в течение всего дня можно будет увидеть уникальные роботизированные комплексы для диагностики нефтехимического оборудования.

Международная выставка «Россия» проходит на ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года.