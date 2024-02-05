Москва, 5 февраля, 2024, 17:47 — ИА Регнум. В Сети 5 февраля появилось видео с начальником тыла Федеральной таможенной службы (ФТС) России генерал-лейтенантом Олегом Завгородним, как он устроил скандал в полицейском участке.

Кадр из видео Олег Завгородний в полицейском участке

На кадрах видно, как высокопоставленный руководитель матерился, лёжа на полу, а также угрожал правоохранителям увольнением. Он также пытался пнуть одного из сотрудников полиции.

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По информации Telegram-канала «112», Завгородним инцидент произошёл 2 февраля в Калининграде. Генерал прибыл в город для участия в ежегодной коллегии калининградской таможни в составе московской делегации, возглавляемой заместителем руководителя ФТС России генерал-полковником Андреем Струковым.

Сообщается, что Струков и Завгородний заселились в пятизвездочном отеле CRYSTAL HOUSE SUITE HOTEL AND SPA, выбрав самые дорогие номера. Якобы они отмечали командировку в ресторане в обществе женщины, а потом ушли с ней в номер главы московской делегации. Когда гостья убежала из номера, генералы, по информации журналистов, стали искать её, матерясь и приставая к постояльцам, а Завгородний устроил драку с охраной.

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