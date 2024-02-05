Киев, 5 февраля, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Украинская армия нуждается в пополнении, поэтому не стоит верить обещаниям, что в стране будут демобилизовывать тех, кто давно участвует в боевых действиях, заявил командир дивизиона беспилотников 92-й бригады ВСУ Юрий Федоренко 5 февраля агентству Reuters.

Иван Шилов ИА Регнум

«Давайте не будем обманывать друг друга, этого не случится. Если мы отпустим этих людей, опытных офицеров, сержантов, солдат… если мы их отпустим, воевать будет некому», — отметил он.

Федоренко добавил, что подразделениям, находящимся на линии фронта, требуется восстановление, а для этого необходимо отойти в тыл. Но сначала нужно, чтобы командование ВСУ прислало свежие силы на замену.

Как сообщало ИА Регнум, британский эксперт Александр Меркурис 4 февраля заявил, что от украинских источников поступает всё больше сигналов о катастрофической ситуации для ВСУ на фронте. По его данным, среди украинских военных всё сильнее распространяются упаднические настроения, а ВСУ несут большие потери на всех направлениях, так как везде сталкиваются с превосходящими силами российской армии.

Попавший в российский плен украинский военнослужащий Фёдор Дыбиц 5 февраля рассказал, что потери его батальона за две недели составили 70%. Он сообщил, что командование бросало их в бой с одними автоматами против хорошо вооружённых российских сил. По словам пленного, у его сослуживцев не было даже лопаток, чтобы окопаться.