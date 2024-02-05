Украинские военные не верят в возможность демобилизации, пишут СМИ
Reuters: украинские военные не верят в возможность демобилизации
Киев, 5 февраля, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Украинская армия нуждается в пополнении, поэтому не стоит верить обещаниям, что в стране будут демобилизовывать тех, кто давно участвует в боевых действиях, заявил командир дивизиона беспилотников 92-й бригады ВСУ Юрий Федоренко 5 февраля агентству Reuters.
«Давайте не будем обманывать друг друга, этого не случится. Если мы отпустим этих людей, опытных офицеров, сержантов, солдат… если мы их отпустим, воевать будет некому», — отметил он.
Федоренко добавил, что подразделениям, находящимся на линии фронта, требуется восстановление, а для этого необходимо отойти в тыл. Но сначала нужно, чтобы командование ВСУ прислало свежие силы на замену.
Как сообщало ИА Регнум, британский эксперт Александр Меркурис 4 февраля заявил, что от украинских источников поступает всё больше сигналов о катастрофической ситуации для ВСУ на фронте. По его данным, среди украинских военных всё сильнее распространяются упаднические настроения, а ВСУ несут большие потери на всех направлениях, так как везде сталкиваются с превосходящими силами российской армии.
Попавший в российский плен украинский военнослужащий Фёдор Дыбиц 5 февраля рассказал, что потери его батальона за две недели составили 70%. Он сообщил, что командование бросало их в бой с одними автоматами против хорошо вооружённых российских сил. По словам пленного, у его сослуживцев не было даже лопаток, чтобы окопаться.