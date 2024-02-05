Москва, 5 февраля, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Москвичка две недели обналичивала свои сбережения с разных счетов и переводила мошенникам. За процессом следила специальная «помощница», которая разъезжала с жертвой по отделениям банков. Ущерб превысил 27, 5 млн. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА Регнум

4 февраля в полицию обратилась 73-летняя Ольга Р., женщина рассказала, что лишилась всех накоплений из-за мошенников, которых не смогла вовремя распознать. В середине января с женщиной связались неизвестные, собеседники представлялись то сотрудниками банка, то правоохранителями. Им удалось убедить Ольгу в том, что кто-то пытается похитить деньги с её счетов. Женщина запаниковала и согласилась сотрудничать с незнакомцами. Ей объяснили, что нужно обналичить все сбережения и перевести на «безопасный счёт» через банкомат. Мошенники ловко отрабатывали все сомнения и возражения пенсионерки, и когда она сказала, что не умеет переводить наличные через банковские терминалы, согласились предоставить ей помощника.

Женщина, которая представилась как Татьяна Викторовна, сопровождала её во время всех манипуляций с банкоматами, и консультировалась по телефону с мужчиной по имени Александр, на какие счета Ольге отправлять деньги.

«Это была женщина славянской внешности плотного телосложения со светло-русыми волосами, особые приметы: на верхней челюсти спереди отсутствует зуб. По описанию составлена ориентировка», — рассказал собеседник агентства.

Первая встреча с «Татьяной Викторовной» состоялась 17 января. В этот день Ольга обналичила под её руководством боле 3 млн рублей в одном банке и 5,5 млн — в другом.

«Помощница» прикладывала к банкомату свой мобильный телефон, после чего на экране открывался счёт, на который заявительница переводила суммы, озвучиваемые Александром по телефону. Ещё 100 000 рублей Ольгу убелили передать наличными, по словам голоса в трубке, эта сумма требовалась для проведения экспертизы. Ещё через два дня ситуация повторилась, на этот раз Ольге пришлось обналичивать валютные счета в долларах США и евро. По инструкциям она совершила 16 операций, переведя на различные счета без малого 7 млн рублей. Ещё 100 000 рублей, как и в прошлый раз она передела женщине наличными. Ещё через несколько дней мошенники снова вынудили Ольгу отправиться в очередной банк, женщина снова обналичила очередной счёт и терпеливо перевела деньги небольшими суммами на 19 разных счетов.

Последующие два дня она провела подобным образом. Ольга уже перевела почти все свои деньги на «безопасные счета», но мошенники не унимались. Её продолжали убеждать в том, что с её активами происходит что-то подозрительное. Ещё несколько раз женщина оправлялась в банк и переводила крупные суммы по частям на незнакомые ей счета. 31 января с Ольгой связался мужчина, он утверждал, что теперь счета женщины хорошенько проверят и вскоре все подозрения с них будут сняты. Но теперь тень сомнения пала на недвижимость женщины. Голос в трубке был обеспокоен какими-то «махинациями» с квартирой Ольги. В этот момент женщина догадалась, что целых две недели общалась с мошенниками.

«Поступило заявление от 73-летней жительницы Москвы о том, что с 15 по 29 января под предлогом подозрительных операций с её счетами неизвестные совершали в отношении неё мошеннические действия, заявительнице причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму27 614 020 рублей», — рассказал собеседник агентства.

Ольга объяснила правоохранителям, что у неё не больше не осталось сбережений. По заявлению пенсионерки уже возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», совершенное организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Ранее ИА Регнум сообщил, что в Москве мошенники обманули онкобольную женщину на 7,5 млн рублей. Преступники выделили женщине сопровождающего, чтобы он возил её по банкам и помогал оформлять кредиты.