Брянск, 5 февраля, 2024, 17:27 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил России перехватили в небе над Брянской областью беспилотник самолётного типа украинской армии. Об этом 5 февраля сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум

«Около 13:30 [мск] пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дежурные средства ПВО перехватили украинский дрон над Брянской областью.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 февраля официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал об уничтожении российскими силами ПВО за сутки 58 беспилотников ВСУ. Украинские дроны удалось сбить около Волчанска в Харьковской области, Песчаного и Белогоровки в ЛНР, у Новомихайловки и Майорска в ДНР, возле Новой Маячки в Херсонской области, а также возле Токмака и Нового в Запорожской области.

Ранее в этот же день в военном ведомстве заявили о нескольких попытках атак дронов ВСУ объекты на территории Брянской области. Силы ПВО армии России в течение нескольких часов уничтожили четыре беспилотника украинской армии.