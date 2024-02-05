Москва, 5 февраля, 2024, 17:28 — ИА Регнум. На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о «дачной амнистии» для хозяйственных построек, чтобы облегчить регистрацию летних кухонь, бань и сараев, сообщил 5 февраля первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак («Единая Россия») в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/ Константин Кокошкин

«Единая Россия» предлагает распространить «дачную амнистию» на находящиеся на участках хозпостройки и на дома на несколько семей, построенные до 1998 года. Законопроект внесён в Госдуму», — сообщил Турчак.

Он уточнил, что, если закон примут, регистрация теплиц, бань, сараев будет идти по упрощённому варианту и не потребует затрат времени и денег. Сейчас оформление хозпостроек невозможно без кадастровых работ, декларации об объекте и государственной регистрации права собственности.

Внесённый в Госдуму законопроект предлагает признать все такие объекты ранее учтёнными в том случае, если они стояли на техническом или государственном учёте в составе домовладения до 1 января 2013 года. Тогда для их регистрации будет достаточно старого техпаспорта.

Также Турчак отметил, что в 62 российских регионах находится сегодня свыше 66 тысяч двухквартирных жилых домов блокированной застройки, построенных с 1850 по 1999 годы и не имеющих правоустанавливающих документов.

Блокированная застройка не подпадает сейчас под «дачную амнистию» и оформить эту недвижимость можно только через суд. Законопроект предлагает сделать исключение для домов, где блокированная застройка в одном ряду не превышает двух домов.

«Дачная амнистия» предполагает оформление право собственности на землю и дом на загородном участке по упрощённой схеме. Она действует с 2006 года и позволяет оформить в собственность дачные участки и дома, на которых нет правоустанавливающих документов. За время действия «дачной амнистии» в стране в упрощённом порядке зарегистрировали несколько миллионов объектов индивидуального жилищного строительства и земельных участков.