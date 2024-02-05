Анталья, Турция, 5 февраля, 2024, 17:06 — ИА Регнум. Игроки футбольных клубов «СКА‑Хабаровск» и «Челябинск» устроили массовую драку на поле после товарищеского матча в Анталье. Игра состоялась 5 февраля, трансляцию вела пресс-служба хабаровского ФК.

Кадр из видео

Драка началась через несколько секунд после финального свистка судьи. Потасовку начали двое футболистов, затем к ней подключились другие игроки. Трансляцию прервали, комментатор сообщил, что тренеры разняли дерущихся.

Матч закончился со счётом 4:3 в пользу челябинского клуба. «СКА-Хабаровск» выступает в Первой лиге, занимая 11 место в турнирной таблице. «Челябинск» выступает во Второй лиге, где находится на четвёртом месте.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года после матча подрались выступающие в Английской премьер-лиге футболисты команд «Манчестер Юнайтед» и «Брайтон». Ситуацию в итоге урегулировал главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.

В ноябре 2023 года организаторы прервали матч чемпионата Бразилии по футболу между командами «Коритиба» и «Крузейро», так как их болельщики устроили массовую драку на поле. В ситуацию пришлось вмешиваться полиции.