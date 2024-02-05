Тронхейм, Норвегия, 5 февраля, 2024, 16:42 — ИА Регнум. Мэр Тронхейма Кент Ранум выступил против участия российских лыжников на Чемпионате мира в Норвегии в 2025 году, сообщил портал VG.

Виталий Белоусов/РИА Новости

«Россия нежелательна как страна-участница <…> вам не рады в Тронхейме во время чемпионата мира», — заявил Ранум.

В феврале 2025 года Норвегия примет чемпионат мира по лыжным гонкам в Тронхейме. В последний раз он принимал чемпионат мира по лыжным гонкам в 1997 году.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских спортсменов до Олимпийских игр в Париже, но только в нейтральном статусе и при соблюдении ряда строгих условий. В частности, МОК запретил демонстрировать на играх национальные флаги, символы России и Белоруссии, а также отказался приглашать представителей правительств двух стран. Так, лицензии для участия в ОИ в Париже получили шесть спортсменов из России и пять из Белоруссии.

В ноябре 2023 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва категорически не согласна с позицией МОК относительно перспектив участия российских спортсменов в Олимпийских играх.

Президент России Владимир Путин 19 октября подписал указ о проведении международных соревнований «Всемирные игры дружбы» в сентябре 2024 года. Состязания будут финансировать из средств федерального бюджета. Глава государства 14 декабря также заявил, что Минспорта и Олимпийский комитет России (ОКР) должны принять взвешенное решение по участию россиян в международных состязаниях.

При этом от WADA и МОК звучат угрозы в адрес российских спортсменов, планирующих принять участие в Играх дружбы. Так, МОК пригрозил аннулировать результаты спортсменов на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже в случае их участия в Играх дружбы.

В конце января директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин указал на активизацию усилий США по срыву различных спортивных мероприятий в России. Однако многие международные спортивные федерации всё чаще демонстрируют нежелание учитывать позицию Вашингтона касаемо недопуска российских спортсменов к соревнованиям.