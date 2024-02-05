Петрозаводск, 5 февраля, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Фрагменты рухнувшего вертолёта Ми-8 МЧС России нашли на дне Онежского озера, сообщил 5 февраля глава Карелии Артур Парфенчиков в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

«Спасатели обнаружили на дне Онежского озера фрагменты вертолета Ми-8», — сообщил Парфенчиков.

Он уточнил, что на месте крушения с трёх часов дня работает подводный робот. Сильно поврежденный корпус Ми-8 он обнаружил на глубине 42 м.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3865141" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры с места падения вертолёта Ми-8 МЧС в Карелии

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