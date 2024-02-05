Москва, 5 февраля, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Визит заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в Киев вызван обеспокоенностью Вашингтона возникшим между главкомом Вооружённых сил Украины Валерием Залужным и главой киевского режима Владимиром Зеленским конфликтом. Такое мнение в беседе с «Известиями» 5 февраля выразил политолог Иван Мезюхо.

Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд во время визита в Киев

«Скорее всего, Виктория Нуланд решала вопросы, связанные со сложностью в их коммуникации», — считает Мезюхо.

Эксперт охарактеризовал этот визит как некую дипломатическую разведку США ситуации, сложившейся внутри украинского политикума.

Как сообщало ИА Регнум, визит Нуланд в Киев состоялся 31 января. В украинской столице она встретилась с руководством киевского режима и министрами, а также провела пресс-конференцию. Она заявила, что США продолжат помогать Киеву инвестициями, вооружением для «восстановления оборонной промышленности».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поездки Нуланд на Украину добром никогда не кончаются.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров не исключил, что Нуланд приехала на Украину в связи с ситуацией вокруг слухов об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного. По его словам, дипломат известна как «решатель».

Директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасёв считает, что о визите заместителя госсекретаря США в украинскую столицу можно сказать как о сворачивании проектов Белого дома на Украине и в Европе.

Журналисты издания Asia Times предположили, что визит Нуланд связан с угрозой военного переворота на Украине.

Зеленский в интервью итальянскому телеканалу RAI заявил, что планирует заменить ряд представителей военного руководства Украины. Он также добавил, что пока думает над заменой главкома ВСУ. Возможную отставку которого обсуждают на Украине с конца января.