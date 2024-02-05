Вашингтон, 5 февраля, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Фигурист из США Винсент Чжоу рад и горд тем, что он со своей командой получил золотые медали за командный турнир в Олимпийских игр 2022 года, отнятые у сборной России. Об этом спортсмен написал 4 февраля в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Валерий Шарифулин/ТАСС Фигурист Винсент Чжоу

«Для меня большая честь стать золотым медалистом Олимпиады», — написал он.

Чжоу добавил, что испытал неописуемые чувства, когда узнал, что Спортивный арбитражный суд (CAS) решил дисквалификацировть российскую фигуристку Камилу Валиеву и аннулировать её результаты.

Валиеву обвинили в употреблении запрещённого препарата, обнаруженного в допинг-пробе, взятой в декабре 2021 года. В крови спортсменки обнаружили триметазидин — антиангинальный препарат, нормализующий метаболизм клеток. CAS 29 января 2024 года дисквалифицировал россиянку на четыре года, аннулировав все её результаты начиная с даты, когда взяли допинг-пробу. При этом Валиеву оповестили о положительном анализе пробы с нарушениями. Обжаловать решение можно в течение 30 дней.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в тот же день заявил, что российская сторона не согласна с дисквалификацией фигуристки и будет защищать её. Он назвал решение суда политизированным.

Официальный представитель МИД Мария Захарова 31 января назвала решение CAS по Валиевой вопиющим примером политизации спорта и нечистоплотной конкуренции. Дипломат подчеркнула, что Москва будет добиваться отмены этого решения.

Британская газета The Times 3 февраля сообщила, что возможность подачи апелляции на решение CAS рассматривают во французской юридической фирме Pinna Legal.