Москва, 5 февраля, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов поздравил командира отряда космонавтов госкорпорации Олега Кононенко с мировым рекордом по суммарному пребыванию на орбите. Видеозапись его общения с космонавтами 5 февраля опубликовала пресс-служба «Роскосмоса».

Кадр из видео

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«Это замечательное событие. Очень радостно, что этот рекорд опять принадлежит нашим российским космонавтам, так что время первых будет ещё продолжаться долго и долго», — сказал он.

Борисов отметил, что, по его мнению, этот рекорд не будет побит ещё очень долго, так как космонавту предстоит летать практически до сентября, в результате чего Кононенко сможет набрать более 1000 суток нахождения в космосе.

В свою очередь, Кононенко уточнил, что он всегда называл космонавтов вершиной космической индустрии, однако их работу на Земле готовят десятки тысяч специалистов, инженеров и учёных, работающих на предприятиях и в научно-исследовательских институтах Роскосмоса, а также в научных институтах Российской академии наук.

«Без их труда, без их достижений не было бы и достижений космонавтов, поэтому огромная благодарность им», — подчеркнул космонавт.

Как сообщало ИА Регнум, 4 февраля Кононенко побил мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе. Космонавт за пять миссий с 1998 по 2015 год пробыл на орбите 878 суток 11 часов 29 минут и 48 секунд. Отмечалось, что Кононенко 5 июня может стать первым человеком, который пробыл в космическом пространстве более тысячи суток.

Космонавты Кононенко и Николай Чуб 26 октября 2023 года более семи часов отработали за пределами Международной космической станции (МКС). Также они вынесли из модуля «Поиск» и соединили с адаптером радиолокатор.