Москва, 5 февраля, 2024, 16:07 — ИА Регнум. Торговая сеть «Перекрёсток» дала старт программе лидерского развития директоров супермаркетов. «Клуб директоров» разработали для расширения управленческих компетенций сотрудников и роста эффективности торговой точки. На первом этапе в программу вошли 65 руководителей супермаркетов, где будет внедряться новая модель управления.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Перекрёсток»

Участники клуба получают особый статус и полномочия управления бизнес-процессами, которые направлены на увеличение доходности бизнеса, скорость принятия решений и рост операционной эффективности.

«Перекрёсток» ставит перед собой амбициозные цели на 2024 год, и ключевую роль в достижении этих результатов играют директора наших супермаркетов. Это значит, что торговой сети нужно увеличивать скорость принятия решения, сокращать управленческую дистанцию, растить лидеров», — отметил директор по стратегии и развитию бизнеса X5 Group, и. о. управляющего директора торговой сети «Перекрёсток» Владимир Салахутдинов.

Так, директора могут самостоятельно подбирать и развивать персонал, управлять численностью, назначать дополнительные премии, менять ассортимент отдельных товарных групп, запускать дополнительные маркетинговые акции и многое другое. Кроме того, для них разработан курс развития лидерских качеств и обеспечен прямой контакт с топ-менеджерами не только торговой сети «Перекрёсток», но и X5 Group.

«Программа формирует новый уровень ответственности и принятия решений. Ожидаем, что успешные в новой модели управления директора супермаркетов станут настоящим кадровым потенциалом для всей группы», — добавил Владимир Салахутдинов.

Прогресс участников клуба будет оцениваться на основе целого ряда ключевых показателей, включая финансовые и операционные результаты, а также мнение покупателей. Директор супермаркета должен управлять магазином как собственным бизнесом: опираться на цифры, управлять своими показателями и бизнес-моделью, развивать культуру партнёрства в команде. В свою очередь, компания будет делиться с директором частью прибыли супермаркета.