Пекин, 5 февраля, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Пекинский суд приговорил австралийского писателя Ян Хэнцзюня к смертной казни с двухлетней отсрочкой исполнения приговора, признав его виновным в шпионаже, сообщил 5 февраля на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь.

Соцсети Писатель Ян Хэнцзюн

«Ян Цзюнь был признан виновным в шпионаже и приговорен к смертной казни с отсрочкой исполнения наказания на два года, а также к конфискации всего личного имущества», — сообщил дипломат.

Решение вынес Второй Народный суд средней ступени Пекина.

Как сообщил 5 февраля телеканал SBS, министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что если её соотечественник не совершит за этот период серьёзных нарушений, смертный приговор заменят пожизненным заключением.

«Австралийское правительство потрясено таким исходом», — сказала Вонг.

Как сообщало ИА Регнум, Ян Хэнцзюня, бывшего дипломата, 24 января 2019 года задержали в Гуанчжоу через неделю после прилёта из Нью-Йорка. В МИД Китая сообщили, что писателя задержали по подозрению в нелегальной деятельности, угрожающей национальным интересам страны.

Глава правительства Австралии Скотт Моррисон 29 августа заявил, что страна не даст своего гражданина в обиду. Обвинения в адрес Ян Хэнцзюня он назвал абсолютно лживыми.

Официальные обвинения в шпионаже в пользу Австралии австралийцу предъявили 7 октября 2020 года. Власти Австралии потребовали освободить Ян Хэнцзюня.

Судебный процесс по делу австралийца начался в Пекине в мае 2021 года. Заседания шли в закрытом формате из-за того, что материалы дела составляю государственную тайну. Приговор до сих пор не обнародовали. Власти Китая заявили, что Австралия пытается вмешаться в процесс.

В августе прошлого года австралийская газета The Australian Financial Review сообщила, что у Ян Хэнцзюня ухудшилось здоровье и что на его почке образовалась киста.