Москва, 5 февраля, 2024, 14:49 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили склад авиационных боеприпасов ВСУ в зоне проведения спецоперации, сообщил 5 февраля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ поражён склад авиационных боеприпасов, а также живая сила и военная техника ВСУ в 107-ми районах», — сказал Конашенков.

Конашенков также сообщил, что российские средства ПВО в зоне спецоперации за сутки сбили 58 беспилотников ВСУ, в том числе в Харьковской области в районе города Волчанска, в ЛНР в районе посёлка Белогоровка, в ДНР в районе посёлка Майорск и села Новомихайловка, в посёлке Новая Маячка в Херсонской области, в районе города Токмак и села Новое в Запорожской области.

За сутки ВСУ потеряли 290 военных на донецком, 35 — на запорожском, 25 — на херсонском, 260 — на краснолиманском и 130 — на купянском направлениях.

С начала СВО российские военные уничтожили 568 самолётов, 265 вертолётов, 11 833 беспилотника, 462 зенитных ракетных комплекса, 14 908 танков и других боевых бронемашин ВСУ, 1217 боевых машин РСЗО, 7966 орудий полевой артиллерии и миномётов и 18 248 единиц специальной военной автомобильной техники.