Москва, 5 февраля, 2024, 14:51 — ИА Регнум. «Аптека-робот», в которой автоматизировано получение, учёт и хранение лекарств, заработала на базе ГКБ №67 имени Ворохобова в Москве. Проект могут распространить и на другие стационары города. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале

Кадр из видео

«Уникальная «аптека-робот» впервые заработала на базе ГКБ №67 им. Ворохобова. Высокотехнологичная система автоматизирует все процессы — получение, учёт и хранение лекарств. Робот также проверяет срок годности препаратов и их соответствие товарным накладным, формирует необходимые заказы для отделений больницы. Это сильно упрощает и ускоряет работу медиков», — уточнил мэр.

Проект «аптека-робот» пилотный. Если он покажет свою эффективность, его распространят и на другие стационары города.

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Как сообщало ИА Регнум, 13 декабря мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый флагманский центр городской клинической больницы (ГКБ) имени Боткина. На её базе расположился Московский урологический центр.

Градоначальник отмечал, что ввод флагманского центра радикально изменит ситуацию по улучшению качества обслуживания пациентов.