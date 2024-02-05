Москва, 5 февраля, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки потеряли в зоне специальной военной операции до 290 военнослужащих, сообщил 28 января на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов / РИА Новости

Он доложил, что в этом районе подразделения Южной группировки российских войск в течение суток заняли более выгодные рубежи, а также отразили две атаки 5-й штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле населённых пунктов Клещеевка и Красногоровка. Кроме того, российские бойцы нанесли удары по позициям пяти бригад ВСУ, расположенных возле Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки.

«Противник потерял до 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО «Град», гаубица Д-20, орудие Д-30 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36», — сообщил Конашенков.

До этого 5 февраля в Минобороны России также сообщили, что экипажи Су-25 ВСК уничтожили опорный пункт ВСУ на донецком направлении. Российские самолёты успешно поразили цель и благополучно вернулись на свой аэродром.

4 февраля Конашенков сообщил, что суточные потери украинской армии на донецком направлении составили 380 военных, три бронеавтомобиля и шесть пикапов. Российские бойцы в течение суток отразили две атаки штурмовиков, а также нанесли удары по живой силе и военной технике ВСУ.