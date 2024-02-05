Женева, Швейцария, 5 февраля, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Россия отслеживает ситуацию с возможным размещением США американского ядерного оружия на территории Великобритании и в случае если это произойдёт, вынуждена будет ответить соответствующим образом. Об этом 5 февраля заявил постпред России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов в эфире телеканала «Россия-24».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы отслеживаем эту информацию», — сказал он.

По словам Гатилова, в этом случае идёт речь расконсервации авиабазы с ядерным оружием США на территории Великобритании. Кроме того, ведутся разговоры о возможности направления ядерного оружия в прибалтийские страны и Польшу, добавил постпред.

«Всё это создаёт напряжённую обстановку. Мы за этим следим, отслеживаем то, как идёт развитие в этом направлении. Разумеется, если это так, Россия будет вынуждена на это соответствующим образом реагировать», — отметил он.

Гатилов уточнил, что западные страны не станут поднимать этот вопрос в ходе заседаний Конференции по разоружению, однако российская сторона в своих комментариях и выступлениях будет всегда иметь в виду, что такое возможное развитие создаст напряжённую обстановку и не поспособствует переговорному процессу по разоружению.

Как сообщало ИА Регнум, британская газета The Daily Telegraph 26 января со ссылкой на документы Пентагона написала, что американская сторона впервые за 15 лет хочет разместить своё ядерное вооружение в Британии. Отмечалось, что американские военные объяснили такое решение якобы ростом угрозы со стороны России. При этом в минобороны США не стали давать официальных комментариев по этому поводу.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков 1 февраля заявил, что США заблуждаются, если считают, что Россию напугает размещение американского ядерного оружия в Великобритании. Дипломат уточнил, что Москва найдёт способ как поступить в таком случае.