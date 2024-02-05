Москва, 5 февраля, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Командир батальона Вооружённых сил Украины за две недели практически полностью потерял вверенное ему соединение. Об этом на допросе рассказал попавший в российский плен украинский военнослужащий Фёдор Дыбиц.

Иван Шилов ИА Регнум

«За последние две недели комбат положил людей — 70% батальона. Отправил на убой с одними автоматами против гранатомётов. <…> Даже лопаток не было, чтобы окопаться», — слова пленного привело Минобороны России.

Дыбиц добавил, что у украинских военных не было возможности спрятаться от российских дронов-камикадзе. Он также рассказал, что сослуживцы отмораживали себе руки и ноги, получали ранения, других засыпало минами, у них не было шансов на выживание.

Пленный не уточнил, на каком именно направлении действовало его подразделение.

Также боец ВСУ добавил, что проходил боевую подготовку в учебном центре на территории Испании, однако она не дала украинским бойцам никакого обещанного инструкторами преимущества.

По его словам, его мобилизовали насильно. После военкомата его с другими мобилизованными отправили на две недели в учебный центр «Десна» на территории Украины, потом на курс молодого бойца в Испании, где обучали стрельбе и вождению бронетранспортёров М113.

«То, чему нас обучали, нам не пригодилось, мы не смогли это даже использовать, и никакого эффекта нам это не дало», ― сказал Дыбиц.

Кроме того, в его роте практически полностью отсутствовала исправная военная техника, и обеспечение оставляло желать лучшего.

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил РФ заявил, что потери ВСУ за январь превысили 23 тысяч человек убитыми и ранеными. Кроме того, за январь российские силы уничтожили более 3 тысяч единиц различного вооружения, включая иностранное, в том числе немецкие танки Leopard, американские БМП Bradley, пусковые установки Patriot и HIMARS.

Украинские войска за неделю с 28 января по 3 февраля потеряли более 750 военнослужащих на купянском направлении, а также танк, девять боевых бронированных машин, 21 автомобиль, восемь орудий полевой артиллерии. На запорожском направлении потери ВСУ превысили 385 военных.