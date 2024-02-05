Москва, 5 февраля, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в приветствии главы государства участникам, гостям и организаторам XV ежегодной международной конференции «Гибридные технологии в лечении сердечно-сосудистых заболеваний» обратил внимание на высококвалифицированную помощь, оказываемую медиками участникам спецоперации на Украине. Обращение опубликовали 5 февраля на сайте Кремля.

Станислав Красильников/РИА Новости

Глава государства подчеркнул, что в России уделяют повышенное внимание развитию этих приоритетных направлений здравоохранения, для чего во многих регионах открыли профильные кардиохирургические центры, в которых работают достойные и талантливые российские медики.

«И, конечно, особо отмечу высококвалифицированную помощь, которую многие из вас оказывают участникам специальной военной операции», — говорится в послании.

По словам главы государства, конференция уже зарекомендовала себя в качестве одной из самых авторитетных международных научно-медицинских площадок в области сердечно-сосудистой хирургии и кардиологии.

Состав участников мероприятия и его насыщенная повестка позволяют вести обсуждение актуальных профессиональных проблем на высоком экспертном уровне, а также оценивать важность объединения усилий специалистов разных стран для выработки передовых, эффективных стратегий диагностики и лечения опасных заболеваний и широкого внедрения в клиническую практику инновационных технологий и подходов, добавил Путин.

Президент уверен, что мероприятие пройдёт в конструктивном ключе и посодействует укреплению международного сотрудничества в гуманитарной сфере.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 2 февраля заявил, что у всех участников спецоперации должны быть равные социальные права и льготы. Президент 26 января также указывал на необходимость равных условий для всех участников СВО независимо от того, из какого региона их призвали на военную службу.