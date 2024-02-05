Москва, 5 февраля, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Министерство финансов с 7 февраля по 6 марта 2024 года возобновит операции по покупке иностранной валюты и золота, следует из официального сообщения ведомства.

Алексей Сухоруков/РИА Новости

«Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 73,2 млрд руб.», — говорится в материале.

В ведомстве заявили, что ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 3,7 млрд руб.

Помимо этого, Минфин ожидает получения дополнительных доходов от нефтегазовой отрасли в размере 195,4 млрд рублей в феврале. Отклонение фактических доходов от ожидаемых по итогам января составило минус 122,2 млрд рублей.

Как сообщало ИА Регнум, впервые с января 2022 года министерство финансов возобновило 7 августа 2023 года покупки валюты на рынке. Так, в период с 7 августа по 6 сентября объём покупок составил 40,5 млрд рублей, то есть по 1,8 млрд рублей в день.

Летом 2023 года президент России Владимир Путин поручил правительству разработать предложения об изменении мер валютного регулирования с учётом внешнеполитической ситуации.

В январе 2024 года вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что правительство положительно оценило принятые меры по стабилизации валютного курса, в частности, продажу валютной выручки российскими экспортёрами.