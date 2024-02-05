Саратов, 5 февраля, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поздравил компанию «ФосАгро» с победой в первой национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса». Глава региона, где расположен крупный производственный комплекс группы «ФосАгро» — балаковский филиал АО «Апатит», — назвал победу заслуженным признанием вклада компании в развитие регионов присутствия, системную поддержку учреждений здравоохранения и образования.

Иван Шилов ИА REGNUM «ФосАгро»

Роман Бусаргин отметил, что на протяжении многих лет компания «ФосАгро» пользуется репутацией социально ответственного предприятия. «За этой победой стоят лучший в отрасли коллективный договор, обеспечение комфортных условий труда, индексация заработных плат, — отметил он в обращении к коллективу предприятия. — Ваш во многом уникальный проект «Детям России — образование, здоровье и духовность» открыл тысячам юных россиян дорогу к спорту и здоровому образу жизни. Предприятие вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие области. В прошлом году балаковский филиал АО «Апатит» (группа «ФосАгро») вновь перечислил в консолидированный бюджет региона более 2,2 млрд рублей, произвёл почти 2,5 млн тонн готовой продукции. Производственные успехи и большие социальные программы — показатели высокого уровня развития компании».

Национальная премия «Лидеры ответственного бизнеса» учреждена по инициативе президента РФ Владимира Путина Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). Номинантами первой премии в 2023 году стали 44 отечественные компании. Претенденты на победу могли представить на конкурс не более трёх реализованных социальных программ. Все три инициативы «ФосАгро» были признаны лучшими в своих номинациях.

«За вклад в решение стратегических задач социальной направленности» отмечен спортивно-образовательный проект «ДРОЗД» (Детям России — образование, здоровье и духовность), который химический гигант реализует уже более 20 лет. Проект направлен на всестороннее развитие детей в регионах присутствия компании. За прошедшее время открыто 70 секций по 26 видам спорта, работают классы допобразования и творческие студии, а участниками ДРОЗДа стали более 150 тысяч ребят.

Программа «Наши любимые города» отмечена в номинации «За вклад в устойчивое развитие территорий». Она подразумевает развитие городской среды в регионах присутствия «ФосАгро», поддержку сферы здравоохранения, ремонт образовательных учреждений и спортивных объектов. Например, в г. Балаково Саратовской области только за последние три года «ФосАгро» выделила 370 миллионов рублей на создание комфортной среды. В 2024 году будет подписано очередное соглашение с местной администрацией о выделении ещё 100 миллионов на благоустройство одного из крупнейших городов региона. В целом же за последние десять лет «ФосАгро» в семь раз увеличила финансирование благотворительных и социальных проектов в регионах своего присутствия, потратив только в 2021–2022 годах на эти цели более 25 млрд рублей.

Третьей инициативой «ФосАгро», представленной к премии, стала образовательная программа компании, в рамках которой более шести тысяч учащихся шести школ в регионах присутствия компании углубленно изучают физику, химию, математику и информатику. Выпускники получают возможность поступить в один из 20 вузов — партнёров ФосАгро или подшефные компании колледжи. Эта инициатива стала лучшей в номинации «За вклад в решение стратегических задач развития человеческого потенциала».

Одержав победы в трех из пяти номинаций, группа «ФосАгро» стала лауреатом национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса» I степени.