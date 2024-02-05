Киев, 5 февраля, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины возбудила дело в отношении командующего 49-й армией Южного военного округа генерала Якова Резанцева. Как заявили в ведомстве 5 февраля, ему заочно предъявили обвинение в «ведении агрессивной войны».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Служба безопасности собрала доказательную базу на российского генерал-лейтенанта Якова Резанцева ― командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа», ― сообщили в Telegram-канале ведомства.

Под командованием Резанцева российские силы освобождали Херсонскую область.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года СБУ заочно предъявила обвинение в «прорыве государственной границы Украины» командиру 11-го армейского корпуса Балтийского флота Западного военного округа генерал-лейтенанту Андрею Рузинскому. Помимо этого, СБУ инкриминировала российскому военному управление комендатурой в городе Балаклее.

В декабре СБУ обвинила владельца крупнейших алкогольных предприятий Украины Евгения Черняка (внесён в перечень террористов и экстремистов) в сотрудничестве с Россией. Его заподозрили в финансировании специальной военной операции. Предпринимателю грозит до 12 лет лишения свободы. Сам Черняк назвал произошедшее ошибкой.

Сотрудники Службы безопасности Украины 5 января задержали в Киеве владельца крупного агрохолдинга по подозрению в поставках продуктов питания для российской армии на левом берегу Днепра в Херсонской области.

СБУ 24 января заочно предъявила обвинения генеральному директору корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борису Обносову.