Москва, 5 февраля, 2024, 13:38 — ИА Регнум. На базе Як-152 создадут новый учебный самолёт для гражданской авиации, сообщили в пресс-службе предприятия-разработчика ПАО «Яковлев».

Александр Вильф/РИА Новости

«Опыт при создании Як-152 будет использован при формировании технического облика нового учебно-тренировочного самолета для училищ и учебных центров гражданской авиации», — сообщили «РИА Новости» в «Яковлеве».

На предприятии отметили, что технический облик нового учебного самолёта разработают совместно с Росавиацией. В компании назвали главным приоритетом обеспечение самолётами Як-152 российских военных учебных заведений. При этом в дальнейшем «Яковлев» не исключил экспорта самолёта.

Как сообщало ИА Регнум, в конце 2023 года завершились госиспытания нового самолёта Як-152 для первоначальной подготовки пилотов Воздушно-космических сил (ВКС) России. Во время испытаний подтвердили лётно-технические характеристики воздушного судна. На следующем этапе предстоит импортозамещение двигателя и других комплектующих самолёта на российские аналоги.

Як-152 — это учебно-тренировочный самолёт, который обеспечивает профессиональный отбор и первоначальное обучение лётчиков, а также подготовку лётчиков-спортсменов. Самолёт имеет полностью унифицированное с Як-130 информационно-управляющее поле кабины. Среди преимуществ — аэродинамическая компоновка, обеспечивающая безопасность полётов при ошибках в технике пилотирования. С 1935 года «Яковлев» выпустил свыше 22 тысяч учебных поршневых самолетов УТ-2, Як-11, Як-18, Як-52.