Вашингтон, 5 февраля, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден с подозрением относится к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и в частных беседах использует в его адрес нецензурную лексику. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на собственные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам собеседника издания, американский лидер назвал Нетаньяху «чертовым плохим парнем».

«Как и все в администрации и любой демократ с пульсом, он с глубоким подозрением относится к Нетаньяху и в частном порядке называет израильского премьер-министра чертовым плохим парнем», — пояснил источник газеты.

При этом в администрации американского лидера опровергли подобные утверждения. Представитель Белого дома Эндрю Бейтс заявил газете, что президент США «не говорил и не сказал бы подобного». По его словам, между Джо Байденом и Биньямином Нетаньяху сложились доверительные отношения как на публике, так и в частном порядке.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря американский президент Джо Байденпозволил себе грубо выразиться на панихиде в кафедральном соборе Вашингтона в память о первой в истории женщине в составе Верховного суда страны Сандре О’Коннор. В своей речи американский лидер сказал, что женщины могут не только делать то же, что и мужчины, но часто делать это куда лучше, «чёрт побери». После последней реплики Байден извинился за произнесённое ругательство.

В октябре 2022 года сразу несколько американских телеканалов транслировали выступление Байдена в штате Флорида после удара урагана «Иан». При общении с одним из чиновников политик использовал ненормативную лексику при включенном микрофоне.

Также американский лидер неоднократно позволял себе недипломатичные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Так, Байден в своём обращении к американцам 19 октября сопоставил политику российского лидера и действия ХАМАС, заявив, они «хотят полностью уничтожить демократию». Кроме того, Путина он назвал «тираном». В Кремле назвали подобную риторику главы США неприемлемой.