Астана, 5 февраля, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Правительство Казахстана ушло в отставку. Об этом сообщили 5 февраля в пресс-службе казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«В соответствии со статьей 70 конституции Казахстана постановляю: принять отставку правительства республики, временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра на Скляра Романа Васильевича», — процитировали в службе президентское постановление.

Отмечается, что действующий на момент отставки состав кабмина продолжит работу до утверждения нового состава.

Как сообщало ИА Регнум, в начале января 2024 года Токаев заявил, что определённые политические силы пыталисьнавязать Казахстану модель двоевластия после того, как Нурсултан Назарбаев покинул президентский пост в марте 2019 года. По словам Токаева, в ситуации транзита власти политические манипуляторы сформировали параллельный центр власти, и в стране наряду с президентом действовал председатель Совбеза в лице экс-президента, что привело к властной коллизии и послужило одной из предпосылок к массовым беспорядкам в январе 2022 года.

Позднее Токаев опроверг слухи о планах провести референдум по конституции и в 2026 году вновь принять участие в выборах главы государства. Он назвал это дезинформацией и добавил, что произвольное внесение изменений в конституцию уже невозможно.