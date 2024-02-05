Москва, 5 февраля, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Актёр Стас Садальский заявил, что Алла Пугачева эмигрировала из России ради своего мужа Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Об этом артист рассказал в беседе с aif.ru.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Она, как жена декабриста, туда поехала, мне её жаль в этой ситуации, потому что Алла тут пошла поперёк себя. Есть такая русская пословица: любовь зла, полюбишь и козла», — отметил Садальский.

В свою очередь артист усомнился, что решение о переезде в Израиль продиктовано якобы зарубежными счетами певицы. По мнению Садальского, Пугачёва стала заложником ситуации. Актёр добавил, что считает Галкина неумным человеком, и заявил, что именно из-за него Пугачёва потеряла народную любовь и возможность находиться на Родине.

Как сообщало ИА Регнум, певица Алла Пугачёва и её муж Максим Галкин покинули Россию после начала специальной военной операции на Украине. Сначала они перебрались в Израиль, но уехали и из этой страны, когда в октябре 2023 года там начались боевые действия.

В ноябре пару неоднократно замечали на Кипре. В один из дней Пугачёвой стало плохо в одном из местных магазинов. По словам очевидца, он с трудом узнал российскую певицу, так как она выглядела «неважно».

Также сообщалось, что Пугачёву во время её кратковременного визита в Россию в ноябре в течение часа допрашивали пограничники. Певица рассказала, что жить за границей тяжело и в ментальном, и в материальном смыслах.

После общения с пограничниками она подарила на память сотрудникам погранслужбы в Псковской области свои портреты с автографом. При этом отмечалось, что Пугачёва сильно переживала, что её не пропустят на родину.