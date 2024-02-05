Лондон, 5 февраля, 2024, 12:57 — ИА Регнум. С Украины поступает всё больше данных, свидетельствующих о катастрофической ситуации в армии, заявил 4 февраля на YouTube-канале британский эксперт Александр Меркурис.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы получаем всё больше и больше сообщений от источников на Украине, которые сообщают, что ситуация на линии фронта становится всё более отчаянной», — сказал он.

По информации Меркуриса, ВСУ истощены, в их рядах нарастают упаднические настроения. Он заявил, что потери украинской армии очень высоки, так как она по всему фронту столкнулась с превосходящими силами Вооружённых сил России.

Меркурис указал на то, что украинские военные в интервью западным СМИ постоянно говорят об огромных потерях ВСУ. Погибших бойцов в украинских траншеях больше, чем живых, добавил эксперт. По его данным, растёт поток украинцев, желающих сдаться в российский плен. Меркурис уверен, что их число ещё вырастет.

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны России Сергей Шойгу 2 февраля заявил, что потери ВСУ в январе составили 23 тыс. убитыми и ранеными. Кроме того, российская армия в течение прошлого месяца уничтожила более 3 тыс. единиц вооружения украинской стороны, в том числе немецкие танки Leopard, американские БМП Bradley, пусковые установки Patriot и HIMARS.

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко 7 января заявил, что украинская армия каждый месяц теряет убитыми и ранеными по 30 тыс. военных. Он обвинил киевские власти в сокрытии данных о потерях и призвал сообщить о реальном положении дел.