Москва, 5 февраля, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Команда менеджеров «Яндекса» сохранит управление компанией и право принятия ключевых решений, для этого создан «Фонд менеджеров», сообщила компания.

Петр Ковалев/ТАСС

5 февраля Yandex N. V. сообщил, что договорился о продаже «Яндекса» за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов. Yandex N. V. также перестанет быть головной компанией группы.

«Фонд менеджеров», который получит специальные права и право вето при принятии решений по особым вопросам на совете директоров и общем собрании акционеров. В числе таких вопросов — существенная реорганизация группы, утверждение бюджета, одобрение крупных сделок и изменения в уставе», — рассказали в компании.

О том, что Yandex N. V. перестанет быть головной компанией группы и до 31 июля 2024 года сменит название, прекратив использовать бренды Яндекса, сказано в пресс-релизе.

Новой головной компанией Яндекса станет Международная компания акционерное общество (МКАО) «ЯНДЕКС» — частная и независимая компания, акции которой будут торговаться на Московской бирже, пояснили в IT-компании. Там же отметили, что основным владельцем МКАО станет ЗПИФ «Консорциум. Первый» во главе с генеральным директором Яндекса Артёмом Савиновским и пулом менеджеров.

Кроме них в консорциум входят ещё четыре пайщика. Это структура предпринимателя и основателя венчурного фонда LETA Capital Александра Чачава, структура генерального директора одного из крупнейших специализированных депозитариев «ИНФИНИТУМ» Павла Прасса, структура группы «ЛУКОЙЛ» и структура многопрофильного инвестора и предпринимателя Александра Рязанова. Причём ни один из новых инвесторов не получит контролирующей доли в компании.

«Фонд менеджеров» и «суперголоса»

На акционерном уровне команда менеджеров Яндекса получит «Фонд менеджеров» вместе с «суперголосами».

«Ими можно воспользоваться при голосовании по особым вопросам — это крупные организационные изменения и сделки, бюджет и другие важные решения», — пояснили в пресс-службе Яндекса.

В IT компании пояснили, что такой механизм никак не ущемлял права других акционеров в экономических делах, но давал возможность «переголосовывать» их в ситуациях, когда чувствовалась угроза фундаментальным основам Яндекса.

Делегирование специальных прав «Фонду менеджеров» в Яндексе назвали экстраординарным случаем в истории российского корпоративного управления.

С утверждением согласился доктор экономических наук Никита Кричевский.

«Команда менеджеров получит специальные, беспрецедентные для нашей действительности акционерные права. О смене корпоративных трендов еще в 1960-х говорил Дж. К. Гелбрейт в «Новом индустриальном обществе». Уже тогда было очевидно, что власть в корпорациях переходит от собственников к техноструктуре (прежде всего, к менеджменту). «Яндекс» подтверждает сказанное», — подчеркнул эксперт в Telegram-канале 5 февраля.

Кричевский считает, что важно не то, кто купил «Яндекс», а то, кто управляет компанией.

«А управлять будут те, кто привели «Яндекс» на сегодняшние вершины. Причем с сохранением внутренних ценностей, от корпоративной культуры до управленческих практик. Инвесторов всегда пугает неопределенность, теперь же потенциал роста очевиден», — считает Кричевский.

В пресс-службе Яндекса подтвердили: «Фонд менеджеров» сохранит привычные процессы управления и обеспечит инвесторам, партнёрам, пользователям и сотрудникам уверенность в перспективах и устойчивости бизнеса компании».

После одобрения собрания акционеров Yandex N. V. и получения всех регуляторных разрешений ЗПИФ «Консорциум. Первый» может предложить держателям акций класса «А» различные опции по их позициям в ценных бумагах.

«Это может позволить розничным инвесторам стать акционерами МКАО «Яндекс» после выхода компании на Московскую биржу», — пояснили в пресс-службе Яндекса.

Яндекс: что поменяется, а что нет

Яндекс заявил, что продолжит развивать поисковые, городские, развлекательные и образовательные сервисы, а также облачные технологии, автономные автомобили, технологии искусственного интеллекта и другие перспективные направления.

Одновременно с известием о реструктуризации его руководство направило всем сотрудникам письмо, разъясняющее, что ещё поменяется, а что нет.

Что касается компании в Нидерландах, то Яндекс объявил о сохранении её бизнесов, сервисов и активов за исключением зарубежных стартапов (Nebius, Toloka, Avride и TripleTen) и дата-центра в Финляндии. Также Yandex N. V получил ограниченные права на использование части своих технологий до конца 2024 года.

Обозначив неимоверное количество проблем, сопряжённых с новшествами, в Яндексе подчеркнули, что главной задачей было «не разрушить суть и базовые свойства Яндекса». К таковым в IT-компании отнесли частный статус, независимость, прозрачность бизнеса, а также мгновенную обратную связь, собственную культуру и творческую среду.

«В Яндексе годами складывалась культура, основанная на доверии и прозрачности, открытости и честности, торжестве здравого смысла и меритократии, свободе творчества и умении признавать и прощать ошибки. Мы уверены, что только в такой атмосфере могут рождаться чудеса и происходить прорывы», — пояснили в Яндексе.

Одним из национальных чемпионов в экономике в своей области назвал «Яндекс» 5 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Представителям СМИ он пояснил, что для российского руководства важно, чтобы IT-компания продолжала работать в стране, и что в «Яндексе» работает много талантливых людей.

С 22 января из данных ЕГРЮЛ стало известно, что МКАО «Яндекс» стало владельцем 99,999% в ООО «Яндекс».

Банк России 25 января принял решение о регистрации выпусков обыкновенных акций и привилегированных акций типа «А» и «Б» МКАО «Яндекс». На следующий день МКАО «Яндекс» зарегистрировалось в специальном административном районе (САР) Калининградской области на острове Октябрьский.

После этого в пресс-службе «Яндекса» пояснили, что компания продолжает готовиться к реструктуризации и что регистрация нового юрлица — необходимая процедура для будущей оптимизации структуры юридических лиц группы компаний.