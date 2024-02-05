Москва, 5 февраля, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Сотрудники столичного загса провели первые в этом году свадебные церемонии в московском метро. В ночь с 3 на 4 февраля на станции «Маяковская» брак заключили три пары. Об этом сообщили в Telegram канале департамента транспорта Москвы.

Дептранс Москвы

«Первые свадьбы в транспорте в 2024 году! С 3 на 4 февраля в московском метро сотрудники столичного ЗАГСа провели три свадебные церемонии. Вместе с молодоженами на станции «Маяковская» были их близкие. Для гостей звучал традиционный марш Мендельсона», — уточнил Дептранс.

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов напомнил, что московский метрополитен с 2021 года участвует в проекте «Новые адреса счастья» и предоставляет площадку для проведения свадебных церемоний.

«За это время на «Маяковской» поженилась 51 пара. Мы поздравляем молодоженов и желаем счастливой семейной жизни!» — отметил Ликсутов.

Всего проект «Новые адреса счастья» предлагает столичным молодоженам более 30 необычных локаций для проведения официальной регистрации брака в красивых местах столицы. Подать заявление для проведения свадебной церемонии на станции метро «Маяковская» можно лично во Дворце бракосочетания № 1.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября уроженцы Тывы Начын Кунзен-оол и Белекмаа Ондар сыграли свадьбу на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Церемония была приурочена ко Дню региона. Брак официально зарегистрировали. Молодожёнам вручили свидетельство от сотрудника ЗАГС Москвы.

Пара живёт и учится в столице: Начын Кунзен-оол — студент Московского энергетического института, а Белекмаа Ондар обучается в сфере информационных технологий.