Москва, 5 февраля, 2024, 12:27 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не увидел ничего нового в предложении руководства Германии создать Европейский военный союз без участия США. Как заявил на брифинге 5 февраля представитель Кремля, самостоятельность ЕС в этом вопросе обсуждают уже несколько десятилетий.

Иван Шилов ИА REGNUM

«До сих пор у европейцев ничего не получалось, они сохраняли свои натоориентированные подходы. Эти дебаты постоянно то оживляются, то уходят в пассив. Мы просто внимательно за этим наблюдаем», — заявил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, о том, что Европе необходим собственный оборонительный союз с «обеспечивающим безопасность и устрашение России» французским ядерным арсеналом, 4 февраля заявил премьер немецкой федеральной земли Гессен Борис Райн. Он отметил намерение сформировать сильный европейский союз по безопасности с общей обороной, европейским ядерным зонтиком, безопасными границами и защищённой критической инфраструктурой. Райн посчитал, что Европе стоит «устрашать» Россию самостоятельно, без участия США.

Песков в ноябре заявлял, что России не представляет угрозы Европе, а, напротив, последняя угрожает Москве, потому что подконтрольна США и находится в составе НАТО, которое движется к российским границам.

Позже российский лидер Владимир Путин также коснулся темы, отметив, что США всегда хотели хозяйничать в Европе, поэтому пугали европейские страны конфликтом с Москвой, якобы исходящей от «злобной России» угрозой. При этом, как подчеркнул Путин, в Европе понимали, что воевать Россия не собиралась ранее и не собирается сейчас.