Москва, 5 февраля, 2024, 12:23 — ИА Регнум. У администрации президента России пока нет информации о награждении экипажа сбитого военного транспортного самолёта Ил-76, сбитого украинскими военными в Белгородской области. Об этом 5 февраля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

AP/TASS

«Пока об этом неизвестно, я не располагаю такой информацией», ― сказал официальный представитель Кремля.

Об этом Песков заявил, отвечая на вопрос, поступали ли от Минобороны предложения представить к наградам экипаж Ил-76.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января Вооружённые силы Украины нанесли удар по военно-транспортному самолёту Ил-76 при помощи зенитного ракетного комплекса из Харьковской области.

Воздушное судно потерпело крушение в Корочанском районе Белгородской области при выполнении планового полёта. На борту упавшего самолёта находились 65 пленных бойцов ВСУ, которых везли на обмен, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Никто из них не выжил.

В Минобороны заявили, что руководство Украины прекрасно знало о том, что перевозку пленных бойцов ВСУ для обмена в Белгород осуществляет российская военно-транспортная авиация. И тем не менее киевский режим пошёл на такой шаг, преследуя цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных, заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Судя по фрагментам, изъятым на месте крушения, для удара по самолёту использовали зенитную управляемую ракету MIM-104А из комплекса Patriot. Предположительно, расчёт ЗРК был смешанным, в него входили как украинцы, так и американцы.

В министерстве назвали удар Киева по самолёту терактом.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал лётчиков сбитого Ил-76 героями. Он добавил, что экипаж военно-транспортного самолёта увёл воздушное судно от населённого пункта ценой собственных жизней.