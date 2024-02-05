Москва, 5 февраля, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Важно, чтобы компания «Яндекс» продолжала работу в России, сообщил 5 февраля на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Владимир Песня/РИА Новости

Он назвал «Яндекс» одним из национальных чемпионов в российской экономике в своей области и одной из крупнейших компаний. В ней работает много талантливых людей, отметил представитель Кремля.

«Для нас важно, чтобы компания продолжала свою работу, в этой связи можно приветствовать ту договорённость, которую акционеры достигли о продаже», — сказал Песков.

Песков добавил, что ограничен в возможностях комментировать корпоративные вопросы.

Как сообщало ИА Регнум, голландский холдинг Yandex N. V. объявил о продаже за 475 млрд рублей активов «Яндекса». Владельцем большинства акций станет ЗПИФ «Консорциум. Первый» во главе с менеджерами «Яндекса».

Международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс» станет новой головной компанией «Яндекса». Её зарегистрировали в конце прошлого года в Калининграде. Предприятие в срок до 31 июля сменит название и прекратит использовать бренды «Яндекса».

В конце января у главного юридического лица «Яндекса» в России сменился владелец. Им стало российское МКАО вместо нидерландской Yandex N. V. МКАО «Яндекс» приобрело 99,999% в ООО «Яндекс».