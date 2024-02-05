Хабаровск, 5 февраля, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Самолёт, летевший в Николаевск-на-Амуре, вернулся в Хабаровск из-за трещин на лобовом стекле воздушного судна. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура в Telegram канале.

РИА Новости/Илья Наймушин

«Сегодня самолёт ОАО «Авиакомпания «Аврора», совершавший рейс HZ4595 по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре, по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета (растрескивание лобового стекла). На борту находились 69 пассажиров и четыре члена экипажа», — уточнила прокуратура.

По факту случившегося надзорное ведомство начало проверку. Особое внимание сотрудники уделят вопросам технического обслуживания воздушного судна. Также в прокуратуре проверят исполнение требований законодательства о безопасности полётов.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК уточнило, что в результате экстренной посадки никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Хабаровский следственный отдел на транспорте начал проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Как сообщало ИА Регнум, 30 января самолёт авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines), отправлявшийся из Улан-Удэ в Москву, прервал взлёт из-за технической неисправности.

В аэропорту «Байкал» при разбеге самолёта по взлётно-посадочной полосе командир воздушного судна принял решение о возврате к месту стоянки из-за подозрения на наличие технической неисправности.