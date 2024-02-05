Париж, 5 февраля, 2024, 11:53 — ИА Регнум. Посла России Алексея Мешкова 5 февраля вызовут в Министерство иностранных дел Франции из-за гибели двух французских граждан в Херсонской области на Украине, сообщил телеканал BFMTV.

Zuma/TASS Посольство России в Париже

Об этом сообщил дипломатический источник. По его сведениям, российскому дипломату МИД Франции заявит об осуждении Парижем «ударов ВС РФ» и «возобновившейся дезинформации, направленной против Франции».

Телеканал отметил, что французы погибли 1 февраля в городе Бериславе на северном берегу Днепра. Ещё трое граждан Франции получили ранения. Вечером 3 февраля антитеррористическая прокуратура Франции начала расследование.

Как сообщало ИА Регнум, 2 февраля агентство France Presse проинформировало о начала расследования во Франции гибели двух гуманитарных сотрудников, французских граждан, на Украине. Расследование начал Центральный офис по борьбе с преступлениями против человечества и преступлений на почве ненависти.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 19 января сообщила о вызове в российское внешнеполитическое ведомство посла Франции Пьера Леви. Представителя страны вызвали в МИД России в связи с тем, что, как выяснилось, в числе погибших и раненых иностранцев, воевавших на стороне ВСУ, оказались французы.

Информация о том, что на стороне ВСУ воюют французские наёмники, появилась после уничтожения российской армией пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове.