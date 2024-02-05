Москва, 5 февраля, 2024, 11:24 — ИА Регнум. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала британскому журналисту Стиву Розенбергу о жизни в России в 90-е годы. Подробности беседы главред пересказала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1»

Андрей Соломонов/РИА Новости

Британский журналист спросил Симоньян, почему лучшим выбором для России был бы действующий президент Владимир Путин. Вопрос прозвучал на встрече кандидата в президенты Путина с доверенными лицами.

«Вы в 90-е здесь жили? Ну что, вы не помните, как пенсионеры, которым не выплачивали месяцами пенсию, с вилами и с кольями у нас в России перекрывали мосты, захватывали железнодорожные переезды?» — заявила она британскому журналисту.

Симоньян также рассказала, что в те времена была подростком и на президентскую стипендию в 12 долларов в Краснодарском крае могла лишь несколько раз поесть в дешёвой студенческой столовой. Она добавила, что тогда всюду царили нищета. По её словам, молодым людям насаждали чувство презрения к собственной стране, выплаты пенсионерам не доходили даже до прожиточного минимума.

Отвечая на вопрос журналиста, главред отметила, что в текущей политической ситуации на фоне спецоперации было бы странным, если бы президентом России стал кто-то другой, кроме Путина.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года Путин заявил, что в 1990-е годы в России многие законы не выполнялись, но тогда создали основы и ориентиры государственности.

Выборы президента России в 2024 году пройдут 17 марта. Голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта. Досрочное голосование состоится с 25 февраля по 14 марта. Президента изберут на шесть лет.

ЦИК 29 января зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборах главы государства. По всей стране в его поддержку собрали более трёх млн подписей, это в десять раз больше, чем требуется по закону.