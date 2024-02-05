Москва, 5 февраля, 2024, 11:40 — ИА Регнум. Министерство обороны 5 февраля опубликовало видеозапись боевой работы расчётов гаубиц Д-20 группировки российских войск «Юг» на северском направлении в зоне спецоперации.

Павел Лисицын/РИА Новости

На кадрах запечатлено, как российские артиллеристы наносили удары по позициям ВСУ на северском направлении.

«Ежедневно расчёты гаубиц Д-20 уничтожают артиллерийские батареи, огневые средства, вооружение и военную технику ВСУ, разрушают оборонительные сооружения и подавляют пункты управления противника, выявленные разведчиками и операторами БПЛА», — рассказали в ведомстве.

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Уточняется, что российская артиллерия вела прицельный огонь на расстоянии более 17 км со скоростью более пяти выстрелов в минуту.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 февраля Минобороны опубликовало кадры уничтожения экипажами штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России опорного пункта ВСУ на донецком направлении. Российские лётчики после удара выполнили противоракетный манёвр, выпустив тепловые ловушки, и благополучно возвратились на аэродром вылета.

В военном ведомстве 4 февраля сообщили, что российская авиация уничтожила ракетным ударом технику и живую силу ВСУ на краснолиманском направлении. Удар осуществили неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях.