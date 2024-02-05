Москва, 5 февраля, 2024, 11:03 — ИА Регнум. Финальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года состоится в американском штате Нью-Джерси. Об этом сообщили в пресс-службе Международной федерации футбола.

Известия/Дмитрий Коротаев

Встреча пройдёт 19 июля на стадионе «Метлайф Стэдиум», который вмещает 82,5 тыс. зрителей. Проведение матча за третье место запланировали в Майами на арене «Хард Рок Стэдиум», рассчитанной на более чем 64 тыс. зрителей.

Как сообщало ИА Регнум, чемпионат мира по футболу 2026 года примут 16 городов США, Мексики и Канады. Матчи мундиаля пройдут в американских городах Атланте, Бостоне, Далласе, Канзас-Сити, Лос-Анджелесе, Майами, Нью-Йорке (или Нью-Джерси), Сан-Франциско, Сиэтле, Филадельфии и Хьюстоне.

В Мексике матчи состоятся в Мехико, Монтеррее и Гвадалахаре. В Канаде игры примут Торонто и Ванкувер.

Турнир продлится 56 дней. Финальный матч запланировали на 19 июля 2026 года.

Впервые на ЧМ-2026 сыграют 48 команд, их разобьют на 12 групп по четыре команды. Групповой этап турнира будет состоять из 72 матчей. Из групп будут выходить по две команды, занявшие первые два места, и восемь лучших команд из числа тех, которые стали третьими в своих квартетах. Далее пройдёт плей-офф, начиная со стадии 1/16 финала. Всего турнир будет состоять из 104 матчей.

Ранее в чемпионатах мира принимали участие 32 сборные, а турнир состоял из 64 матчей.

Международная федерация футбола (ФИФА) 18 мая представила официальный логотип чемпионата мира 2026 года. Впервые на нём присутствует реальное изображение Кубка мира, а также указан год проведения ЧМ. Позже представят 16 логотипов городов, в которых пройдут игры турнира.