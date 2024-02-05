Берлин, 5 февраля, 2024, 11:16 — ИА Регнум. После окончания конфликта с Россией Украина потеряет ещё больше территорий. Об этом заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.

Павел Бедняков/РИА Новости Владимир Путин

«Путин объявил, что Россия создаст большую санитарную зону на Украине, чтобы защитить новые территории России. Украина потеряет ещё больше территорий», — отметил он.

По мнению предпринимателя, российская армия сможет начать полномасштабное наступление весной.

Дотком отметил, что, если Украина лишится дополнительных областей, это выставит действующего президента США Джо Байдена в невыгодном свете на предстоящих выборах.

Как сообщало ИА Регнум, 31 января президент России Владимир Путин заявил, что демилитаризованная зона на Украине пройдет таким образом, чтобы обеспечить безопасность российских городов.

Глава государства также подчеркнул, что российские военные подразделения как раз занимаются тем, что отодвигают противника от жизненно важных населённых пунктов России.