Вашингтон, 5 февраля, 2024, 11:03 — ИА Регнум. Визит в Киев заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд связан с угрозой военного переворота на Украине, сообщило 5 февраля издание Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктория Нуланд

«Почему Нуланд поспешила в Киев? Почти наверняка Белый дом посоветовал ей немедленно отправиться туда на случай, если в Киеве дела пойдут не так. Очевидно, были серьёзные опасения, что [главком ВСУ Валерий] Залужный может развернуть армию и использовать её для преследования [главы киевского режима Владимира] Зеленского», — сообщили авторы материала.

Залужный пока не предпринял никаких действий, но это не значит, что он ничего не намерен предпринимать в будущем, отметил автор материала. Нуланд отправилась в Киев, чтобы говорить не столько с Зеленским, сколько с Залужным.

«Публичных записей о каких-либо встречах нет, но, судя по всему, её работа заключалась в том, чтобы успокоить Залужного и склонить его к хорошему поведению», — сообщило издание.

Как сообщало ИА Регнум, визит Нуланд в Киев состоялся 31 января. В украинской столице она встретилась с руководством киевского режима, а также с министрами, провела пресс-конференцию.

Дипломат заявила, что переданные Киеву высокоточные управляемые реактивные боеприпасы GLSDB скоро появятся в зоне боевых действий.

Комментируя этот визит, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поездки Нуланд на Украину добром никогда не кончаются.

Зеленский в интервью итальянскому телеканалу RAI заявил, что планирует заменить ряд представителей военного руководства Украины. Отвечая на вопрос, намерен ли он уволить Залужного, глава киевского сказал, что нужна перезагрузка и что он пока думает над заменой главкома ВСУ.

Информация о возможной отставке Залужного появилась в конце января. Как сообщила газета Washington Post, военачальник, узнав о планах Зеленского отправить его в отставку, заявил, что на фронте у ВСУ есть большие проблемы. Залужный сообщил главе киевского режима о бедственном положении под Авдеевкой.

По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, переговоры Зеленского и Залужного, вероятно, прослушивали в Вашингтоне.