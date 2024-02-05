Москва, 5 февраля, 2024, 10:46 — ИА Регнум. Акции «Яндекса» на Московской бирже снижаются более чем на 9%. Об этом свидетельствуют данные торгов 5 февраля.

Ведомости/ТАСС

Такое падение произошло на новостях о заключении нидерландской компанией Yandex N. V. сделки по продаже бизнеса за 475 млрд рублей.

По данным на 10:00 мск, акции «Яндекса» снизились на 9,26%, до 2870 рублей за бумагу. К 10:15 мск акции компании замедлили падение и торговались на уровне 3033,2 рубля за бумагу (-4,05%).

Как сообщало ИА Регнум, владельцем главного юридического лица компании «Яндекс» в России стало российское МКАО (Международная компания акционерное общество) вместо нидерландской холдинговой компании Yandex N. V. Согласно данным ЕГРЮЛ, с 22 января МКАО «Яндекс» стало владельцем 99,999% в ООО «Яндекс».

5 февраля стало известно, что нидерландская компания Yandex N. V. заключила сделку по продаже бизнеса «Яндекса» за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов. Как заявили в компании, теперь Yandex N. V. перестанет быть головной компанией группы. До 31 июля 2024 года компания сменит название и прекратит использовать бренды «Яндекса». При этом компания сохранит бизнесы и сервисы группы Yandex N. V. за исключением зарубежных стартапов и финского дата-центра.

Новой головной компанией «Яндекса» будет Международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс», зарегистрированная в конце 2023 года в Калининграде.