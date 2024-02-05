Москва, 5 февраля, 2024, 10:40 — ИА Регнум. Головная компания Yandex N. V. объявила о продаже бизнеса «Яндекса» консорциуму частных инвесторов за 475 млрд рублей. Об этом 5 февраля сообщили в пресс-службе компании.

РИА Новости/Владимир Песня

«Нидерландская компания Yandex N. V. заключила сделку по продаже бизнеса «Яндекса» за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов», ― говорится в сообщении.

Основным владельцем станет ЗПИФ «Консорциум. Первый» во главе с менеджерами «Яндекса». Кроме них в консорциуме ещё четыре пайщика ― структура предпринимателя и основателя венчурного фонда LETA Capital Александра Чачавы, структура генерального директора одного из крупнейших специализированных депозитариев «Инфинитум» Павла Прасса, структура группы «Лукойл» и структура инвестора и предпринимателя Александра Рязанова.

Новой головной компанией «Яндекса» станет Международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс», зарегистрированная в конце 2023 года в Калининграде. Её акции будут торговаться на Московской бирже, а генеральным директором «Яндекса» останется Артём Савиновский.

До 31 июля 2024 года компания сменит название и прекратит использовать бренды «Яндекса». При этом «Яндекс» сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N. V. за исключением зарубежных стартапов (Nebius, Toloka, Avride и TripleTen) и дата-центра в Финляндии. «Яндекс» предоставит Yandex N. V. ограниченные права на использование части своих технологий до конца 2024 года.

Закрытие сделки по продаже бизнеса «Яндекса» пройдёт в два этапа, первый ― в I полугодии 2024 года, второй ― через семь недель. Оплату сделки проведут в юанях.

Как сообщало ИА Регнум, владельцем главного юридического лица компании «Яндекс» в России стало российское МКАО (Международная компания акционерное общество) вместо нидерландской холдинговой компании Yandex N. V. Согласно данным ЕГРЮЛ, с 22 января МКАО «Яндекс» стало владельцем 99,999% в ООО «Яндекс».