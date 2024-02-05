Сана, 5 февраля, 2024, 10:47 — ИА Регнум. В случае начала США наземной операции на территории Йемена, американские военные могут оказаться в более сложной ситуации, чем во времена конфликтов в Афганистане и Вьетнаме. Об этом 5 февраля заявил высокопоставленный представитель движения «Ансар Алла» (хуситы) Мухаммед Али аль-Хуси в интервью газете La Repubblica.

AP/TASS

По словам аль-Хуси, народ Йемена готов к американской наземной операции в стране, так как в этом случае сможет встретиться в бою с теми, кто «ответственен за его страдания» в течение последних девяти лет.

«Если США направят войска в Йемен, им придётся столкнуться с ситуацией сложнее, чем в Афганистане и Вьетнаме. Мы готовы к разным вариантам нанесения стратегического поражения американцам в регионе», — сказал он.

Представитель хуситов уточнил, что движение не контактирует с США прямо, а только через команду переговорщиков в Омане, хотя Вашингтон пытался установить такие контакты.

Аль-Хуси отметил, что движение не собирается блокировать Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив, и пообещал, что не связанные с Израилем суда не понесут ущерба от действий хуситов. Он также пригрозил Италии, что она станет целью для хуситов в случае участия в агрессии против Йемена.

Как передавало ИА Регнум, ранее 5 февраля Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) сообщило об ударе по пяти крылатым ракетам хуситов. Ранее в этот же день телеканал Al Masirah сообщил об ударах американских и британских военных по йеменским провинциям Ходейда и Саада.

Вооружённые силы США при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады, Дании, Нидерландов и Новой Зеландии 4 февраля нанесли новый удар по противокорабельной ракете в Йемене.

Военный представитель движения «Ансар Алла» Яхья Сариа 2 февраля подтвердил атаку хуситов на британское коммерческое судно в Красном море. Он пообещал, что движение продолжат нападения в Аравийском и Красном морях на израильские суда или корабли, следующие в порты Палестины.