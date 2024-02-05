Названа вероятная причина крушения Ми-8 в Карелии
Причиной падения Ми-8 в Карелии могло стать нарушение правил безопасности
Петрозаводск, 5 февраля, 2024, 10:28 — ИА Регнум. Крушение вертолёта Ми-8 МЧС России в Карелии, согласно приоритетной версии, произошло вследствие нарушения правил безопасности полётов, сообщил 5 февраля представитель экстренных служб.
«Пока наиболее приоритетная версия крушения Ми-8 — нарушение правил безопасности полётов», — сообщил представитель служб агентству «РИА Новости».
Как сообщало ИА Регнум, Следственный комитет России 5 февраля возбудил уголовное дело после того, как на льду Онежского озера нашли обломки Ми-8. Вертолёт МЧС России выполнял 4 февраля тренировочный полёт. На борту Ми-8 находились трое членов экипажа.
Накануне вечером вертолёт пропал с радаров. Начались поисковые работы, обломки нашли, информация о том, чтобы кто-то из членов экипажа выжил, не сообщалась.
Появились кадры с места крушения. Следствие рассматривает версии ошибки пилотирования, технической неисправности, также авиакатастрофа могла произойти из-за плохой погоды.