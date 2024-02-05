Петрозаводск, 5 февраля, 2024, 10:28 — ИА Регнум. Крушение вертолёта Ми-8 МЧС России в Карелии, согласно приоритетной версии, произошло вследствие нарушения правил безопасности полётов, сообщил 5 февраля представитель экстренных служб.

Кадр из видео

«Пока наиболее приоритетная версия крушения Ми-8 — нарушение правил безопасности полётов», — сообщил представитель служб агентству «РИА Новости».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3865045" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры с места падения вертолёта Ми-8 МЧС в Карелии

Как сообщало ИА Регнум, Следственный комитет России 5 февраля возбудил уголовное дело после того, как на льду Онежского озера нашли обломки Ми-8. Вертолёт МЧС России выполнял 4 февраля тренировочный полёт. На борту Ми-8 находились трое членов экипажа.

Накануне вечером вертолёт пропал с радаров. Начались поисковые работы, обломки нашли, информация о том, чтобы кто-то из членов экипажа выжил, не сообщалась.

Появились кадры с места крушения. Следствие рассматривает версии ошибки пилотирования, технической неисправности, также авиакатастрофа могла произойти из-за плохой погоды.