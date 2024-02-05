Москва, 5 февраля, 2024, 10:20 — ИА Регнум. Шаги в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) снизили цены на куриные яйца в России, сообщил 5 февраля в интервью ТАСС замглавы МИД России Александр Панкин.

Известия/Сергей Лантюхов

«Цены снижаются, происходит насыщение рынка, дефицита не наблюдается», — заявил российский дипломат.

Он отметил, что рост спроса на куриные яйца привёл к повышению их стоимости ввиду недостаточных объёмов производства. Решением этой проблемы стало установление в рамках ЕАЭС тарифной льготы на ввоз яиц из дружественных стран, а также изменение объёмов поставок внутри Евразийского экономического союза.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин во время прямой линии 14 декабря 2023 года извинился за рост цен на куриные яйца в стране. Российский лидер объяснил ситуацию на рынке яиц сбоем в работе правительства.

Рост цен на куриные яйца начался в сентябре 2023 года. Всего с начала года продукт подорожал на 36,5%. В ноябре власти приняли решение об открытии российского рынка для импорта яиц из Азербайджана. Первую партию азербайджанских яиц завезли в Россию 19 декабря 2023 года. В январе 2024 года в Россию поступила первая партия яиц из Турции.

Помимо этого, в Россию в январе 2024 года ввезли 78,9 млн яиц из Белоруссии, Азербайджана и Турции. Разрешение на экспорт столового яйца имеют шесть предприятий Азербайджана и 21 турецкая компания.